SE PASARON. Janet Barboza pasa un incomodo momento en vivo luego de realizar un enlace desde donde se realizará la preventa a América TV. Los conductores de América Hoy, como Brunella Horna, Ethel Pozo y Giselo, sí aparecieron en las pantallas de promoción; sin embargo, no lograron encontrar a la rulitos.

Oswaldo Arteaga, reportero del espacio matutino, afirmó que estuvieron buscando la imagen de Janet Barboza, en el pasadizo donde se promocionaba a las figuras del canal. “Hemos buscado a Janet...No aparece”, manifestó.

Tras unos minutos, Janet Barboza anunció que ya no iría a la fiesta de la preventa. “Entonces, no voy, lo está haciendo Oswaldo”, agregó.

Edson Dávila trolea a Janet: “Hasta Rondón sale”

El popular Giselo no dudó en molestar a Janet Barboza porque su imagen no habría sido usada en la preventa del canal. “Hasta Rondón sale, que ya no está...Ay que pena”, dijo.

Finalmente, decidieron mandar al corte comercial, mientras Ethel Pozo y Brunella Horna se cuestionaban el por qué no aparecía su compañera.

