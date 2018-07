Janet Barboza a un paso del altar con su novio Miguel Bayona | FOTOS

Janet Barboza se emocionó hasta las lágrimas durante la pedida de matrimonio que le hizo su novio Miguel Bayona, quien aprovechó la celebración del cumpleaños de la ‘Rulitos’ para pedirle que se case con él.



“Te quiero mucho. Aprovechando que estamos con todos los amigos presentes, vamos a formalizar. ¿Cuándo te quieres casar conmigo, Janet? Este año es el ‘matri’”, expresó Miguel Bayona, mientras que la cajamarquina se emocionó y aceptó.



“Sí. Cuando tú quieras, mi vida”, mencionó Janet Barboza.



Asimismo, la expareja de la ‘Rulitos’, el empresario Nilver Huarac, también estuvo presente en la fiesta de Janet Barboza y aclaró que no tiene ningún problema con que la madre de su hija contraiga nupcias con Miguel. “No... No hay ningún tipo de inconveniente (en que se casen)”, manifestó Huarac.



AÚN NO TIENE FECHA

​

A su vez, la popular ‘Rulitos’ acotó que aún no tiene fecha de matrimonio, pues está viviendo el día a día con su novio. “La pedida fue súperanecdótica, no había nada planeado, todo fue en plan de diversión con mis amigos. Me emocioné, porque emociona cuando tu pareja y compañero se arma de valor, porque él es una persona tímida. Dejó la vergüenza de lado y me empezó a decir cosas bonitas. Fue una linda noche y la pasamos increíble”, indicó.



¿Ya tienen fecha de boda?

Aún no. Estamos disfrutando el día a día. Si se presentan las oportunidades y las opciones de realizar algo más, haremos lo que nos haga sentir más cómodos. Estamos muy felices y las cosas se irán dando.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE