Janet Barboza se distanció de otras figuras de la farándula que vienen criticando duramente a Pedro Castillo, como el piloto Mario Hart, y usó sus redes sociales para comentar la proclamación del maestro chotano por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

“Habemus presidente #PedroCastilloPresidente”, escribió en un primer momento la popular rulitos, tras seguir la transmisión en vivo del JNE. De inmediato, muchos de sus seguidores la criticaron y la tildaron de ‘roja’.

“Resultaste roja!!”, “Leer a la retoquitos escribiendo de política, es como escuchar las estupideces que rebuzna Pedro Castillo. Par de tarados improvisados”, “Una verguenza de presidente del Bicentenario!!! Un impresentable total!! Pero es lo que nos merecemos como Peruanos, por nuestra manera de pensar!!!! Pa adelante solo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Janet Barboza se pronuncia tras proclamación de Castillo

Janet Barboza se atrevió a contestar el último de los mensajes y aseguró que no podemos juzgar al profesor Castillo antes de ver cómo maneja el gobierno. “Aún no ha gobernado, no podemos emitir opinión sobre su desempeño”, escribió la conductora de América Hoy.

Minutos después, volvió a tuitear y aseguró que el representante de Perú Libre tiene la posibilidad de ser recordado como un mandatario que gobernó para todas las clases sociales.

“El presidente #PedroCastillo tiene la gran oportunidad de pasar a la historia como un presidente que gobernó para todas las sangres”, escribió la rulitos.

