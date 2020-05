Trajo cola. Tras la viralización del video donde se observa que Janet Barboza se corta el cerquillo, muchos usuarios en redes sociales realizaron memes y burlas sobre la grabación y sobre la conductora.

Rodrigo González mostró comentarios de extrabajadoras del salón de belleza de Janet Barboza. “Yo trabajé en su spa y teníamos que ponerle las extensiones mecha por mecha porque pelo casi no tiene”, indicó una de ellas en su cuenta de Facebook.

Tras la revelación, otros usuarios se sumaron y comentaron con asombro que no sabían que Janet Barboza tiene problemas de alopecia.

Al respecto, Janet Barboza sólo comentó que se divierte mucho con los comentarios que lee en redes sociales sobre su cambio de look. “Que lindo se siente saber que están riendo mucho con mi cambio de look”, escribió la conductora en su cuenta de Twitter.

TENDENCIA EN REDES SOCIALES

Janet Baborza se animó a hacerse un cambio de look que no será olvidado por los usuarios de redes sociales. La conductora grabó un video donde se observa como se corta el flequillo. No obstante, el resultado no fue el esperado. Muchos usuarios en redes sociales saben que la figura televisiva no lo hizo sobre su cabello sino sobre una peluca, sin embargo, no dejan de hacer divertidas bromas sobre el suceso.

“Janet Barboza cortándose el flequillo es todos nosotros pensando que el 2020 sería un buen año”, “Pobre Janet Barboza.... nada le sale bien”, “Si crees que en esta #cuarentena la estas pasando mal recuerda a Janet Barboza y veras que la pasa peor”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales sobre el cerquillo que se realizó Janet Barboza.

Además, no podían faltar los imperdibles memes donde Janet Barboza es comparada con perritos y con personajes de la Familia Peluche.

RODRIGO GONZÁLEZ LA PONE EN EL CENTRO

El video fue compartido por Rodrigo González en sus cuentas de redes sociales. El conductor expresó su preocupación por Janet Barboza: “La Retoquitos se retoca y se desgracia la cabeza”, menciona Peluchín en su Instagram.

Janet Barboza aclaró que ella nunca ha sido muy buena para cortar el cabello. Al respecto, Rodrigo González le pidió que no aclare. “Tremendo mamarracho que te hiciste, está claro que la peluquería no es el tuyo”, continúo el conductor de televisión.

Finalmente, en las redes sociales de Janet Barboza se afirma que el corte lo hizo sobre una peluca y no sobre su cabello natural.

VIDEOS RELACIONADOS

Janet Barboza se hace cerquillo y sorprende a sus seguidores

González se burla de Janet Barboza

TAMBIÉN PUEDES LEER

Janet Barboza se corta el cerquillo y Rodrigo González y usuarios de redes sociales se burlan del resultado

Janet Barboza se convierte en tendencia y es blanco de memes por cortarse cerquillo

Magaly Medina le saca ‘cachita’ a Janet Barboza por lo bien que luce a la edad que tiene