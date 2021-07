Ethel Pozo sorprendió a sus miles de fanáticos al revelar que se comprometió con su pareja, el productor Julián Alexander. Sus compañeras de América Hoy celebraron la noticia e invitaron a Jazmín Pinedo para enlazarse directamente con la hija de Gisela, quien aún está en Cancún.

En medio de la alegría por la reciente pedida de mano, Janet Barboza pidió ser una de las madrinas de la boda. “Las tres seremos las damas”, dijo en referencia a Melissa Paredes y la ‘chinita’.

“A mí no me gusta mucho ir a los matrimonios. He ido a dos en los últimos diez años de mi vida, uno ha sido el de un familiar y el otro de Natalie Vértiz, que fue precioso”, dijo la concursante de El Artista del Año, choteando a ‘la rulitos’.

Janet Barboza le reclamó por negarse a participar y ella le aclaró que recién conoce a Ethel Pozo. “Solo te puedo decir que ahí puedes conocer a alguien”, le advirtió Melissa Paredes. “Entonces vamos”, respondió indmeditamente Jazmín Pinedo.