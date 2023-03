Belén Estévez llegó este miércoles 8 de marzo al set de “América Hoy” para enfrentarse a Janet Barboza en la secuencia “No soporto”. En medio del juego, la compañera de Ethel Pozo le aclaró a la bailarina que nunca podrá igualar su “recorrido” televisivo.

“Señora Janet no soporto que diga que su debut televisivo fue con Tulio Loza, pero nadie sabe, y yo he investigado, que su primera aparición televisiva fue en ‘El Mañanero’”, increpó Estévez a la popular ‘rulitos’.

Sin embargo, la conductora no imaginó que la producción mostraría un video de sus primeras apariciones en TV.

“Tenemos pruebas”, acotó Edson sorprendiendo a los presentes. Tras ver las imágenes, Janet aseguró que eso fue cuando tenía 16 años, y aprovechó para aclararle a Belén que “jamás” podrá igualar su trayectoria televisiva.

“Tenía 16 años, recién salía del colegio. Yo les he dicho que cuento mi carrera desde que estoy en Panamericana Televisión, no cuento todos los años atrás porque en realidad tengo más de 25 años, tengo 35 años de experiencia televisiva”, puntualizó Janet.

“He hecho programas y tengo un recorrido Belén que jamás tendrás”, añadió dejando sin palabras de Belén.

Adriana ‘parcha’ EN VIVO a Janet por decir que la veían “dos gatos”

Adriana Quevedo fue invitada de América Hoy y pese a que Janet Barboza la llenó de elogios por su papel en Al fondo hay sitio, uno de los programas más vistos de la televisión, también mencionó su anterior trabajo junto Karla Tarazona y ‘Metiche’, llamado D’ Mañana.

“(Adriana: Me estoy vacilando) Y cómo no, es la serie más vista de la televisión peruana (...) No se imaginó que después que la veían dos gatos ahora la ve todo el Perú”, manifestó.

Eso provocó la rápida respuesta de la conductora de TV. “Ya, ya, espera, espera, esos dos gatos merecen respeto, muchísimas gracias a esas personas que nos veían al otro lado”.

