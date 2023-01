Janet Barboza se tomó unos minutos de “América Hoy” para comentar sobre el supuesto nuevo romance que tendría Micheille Soifer. Los rumores surgieron luego que la cantante compartiera en sus redes sociales una foto en la que un hombre, al que no se le ve el rostro, aparece besándola por el cuello.

Todo parece indicar que el hombre de la foto sería el cantante Alain Almeida, quien también compartió en su perfil de Instagram la misma imagen, y con una leyenda que no pasó desapercibida para Barboza . “Aquí con mi jermita nueva pe”, escribió Almeida.

Ante estas pistas, el programa matutino se comunicó con el cantante; sin embargo, él negó que tenga un romance con la intérprete de “La Nena”. “No, no, no. Yo no soy. No te puedo decir eso, que tengo algo con ella”, respondió al reportero de “América Hoy”.

Luego de escuchar las declaraciones, Janet Barboza recomendó a Micheille que escoja bien a su próxima pareja, pues del ser el caso que fuera Alain Almeida, cuestionó que le llame “jermita”.

“¿Qué está pasando con Micheille Soifer? Hagamos un repaso, estuvo con el churro Erick Sabater, luego vino Kevin, y cuando creíamos que ya había aprendido la lección arranca con el ‘Principito’ y cuando creíamos que el ‘Principito’ era lo más profundo que podía haber caído, nos viene con alguien que le llama ‘jermita’”, puntualizó la popular ‘rulitos’. “Creo que tuvo que haber aprendido la lección, Micheille, ahí no es”, acotó.

Finalmente, sus compañeros descartaron que sea real el romance con el chico de la foto, y creen que solo seria para generar intriga para su nuevo tema que lanzara.

Supuesta nueva pareja de Micheille Soifer

Michelle Soifer descarta participar en el Miss Perú y explica sus motivos

Michelle Soifer, exintegrante del reality “Esto es guerra”, tuvo una interacción con sus seguidores en Instagram y un cibernauta le consultó sobre la posibilidad de que ella participe en el Miss Perú.

“Participarías en el Miss Perú”, fue la pregunta de una usuaria a la intérprete de la canción “La Nena”. Ante la consulta, la cantante se animó a responder a su propio estilo. “La verdad, no participaría porque opacaría a todas mis compañeritas y ustedes saben que eso de hacer sentir mal a otras personas con mi presencia no va conmigo”, dijo Soifer a manera de broma.

Finalmente, Michelle explicó que está enfocada en otros proyectos y que los certámenes de belleza no están dentro de sus planes: “Entonces, no, no, y no, eso no es lo mío ja, ja, ja” .

