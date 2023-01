La conductora Janet Barboza aseguró que está muy contenta porque este lunes, a partir de las 9 y 30 de la mañana, regresa ‘América Hoy’ a las pantallas y reveló que desde hace un mes no tiene comunicación con Miguel Bayona , con quien mantenía una relación a distancia debido a que este comenzó radicar en Estados Unidos.

“Estamos con la adrenalina a mil, con muchísimas ganas de comenzar con el programa. Regresamos con muchas novedades, invitados y más”, comentó Barboza sobre su regreso a la conducción.

¿Cuá es la ‘bomba’ que presentarán el lunes?

Por supuesto que tenemos novedades, pero no la podemos quemar porque se perdería un poco la expectativa del publico que está ansioso de que regresemos, quieren ver a estas cinco personas, para mí somos una familia disfuncional, donde cada uno tiene su opinión y puntos de vista.

¿Tendrán un nuevo conductor?

Ethel siempre dice que hay espacio para todos, pero creo que ya somos bastantes.

Ethel y Brunella se casaron hace poco, ¿tú suenas con casarte?

Nunca he soñado con casarme, cada vez que me preguntan digo ‘creo que no nací para el matrimonio’, pero eso no significa que no quiera convivir con alguien en algún momento. Soy de las personas muy prácticas, si se da, bien, y si no, también estoy bien.

¿Y cómo va tu relación con Miguel Bayona?

Miguel es un hombre maravilloso, increíble, pero no hablamos hace un mes, hoy se cumple un mes que no sé nada de él.

¿Se terminó la relación?

Ni siquiera terminamos, simplemente dejamos de hablar. Tuve un final de año bastante complicado porque tuve un accidente vehicular, mi madre tuvo un problema porque tiene unos hermanos viejitos que tuvieron problemas, y una cosa fue llevando a otra. La última llamada que tuve con él fue para darme fuerza y energía, pero de pronto dejamos de hablar, no me llamó más y yo tampoco.

¿Están en el aire?

Estamos en el limbo. Él tuvo la gentileza de hacerme dos llamadas, pero no le contesté porque estaba con mil cosas y hoy se cumple un mes de eso.

¿En estos momentos estás disfrutando de tu hogar y se podría decir tu soltería?

No sé como llamarlo, no tengo respuesta para todo, pero no volvimos a hablar por los problemas que tuve.

‘AMÉRICA HOY’ REGRESA ESTE LUNES

El magacín matutino de América Televisión ya está de regreso. En una divertida grabación, las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, junto a sus duplas Edson Dávila y Christian Domínguez anunciaron el retorno de ‘América Hoy’ completamente renovado y un escenario completamente diferente.

América hoy

GV Producciones, encabezado por Gisela Valcárcel, organizó hace una semana un compartir para oficialmente dar por inaugurado el retorno de ‘América Hoy’, cuyo programa competirá con ‘Arriba mi Gente’ de Latina y ‘Préndete’ con la conducción de Melissa Paredes en Panamericana Televisión.

En el detrás de cámaras del esperado anuncio se deja ver las ocurrencias del popular ‘Giselo’, quien anuncia un regreso ‘distinto’. “ El Edson bonito se acabó, ténganme miedo... Después de la boda de bubu, todo ha cambiado, soy más fino ”, comenta.

¿CUÁNDO VUELVE EN VIVO ‘AMÉRICA HOY?

El primer programa de ‘América Hoy’ EN VIVO de este 2023 será el próximo lunes 30 de enero vía América Televisión . En las grabaciones anunciaron una sorpresa, ¿se tratará de un nuevo conductor?

MÁS INFORMACIÓN: