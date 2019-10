Janet Barboza es la nueva conductora de 'Se pone bueno' tras renuncia de Christian Domínguez

Tras la abrupta salida de Christian Domínguez, Trome pudo confirmar que Janet Barboza se quedará como única conductora del programa 'Se pone bueno', que se emite todos los sábados a las 2 pm, a través de Latina.

Janet Barboza ya grabó la nueva edición del programa que se emitirá este sábado. Asimismo se pudo confirmar que Pamela Franco se alejará por el momento de la co animación de 'Se pone Bueno'. En su lugar ingresó Anthony Chavez.

Como se recuerda, el cantante Christian Domínguez anunció su renuncia a la conducción de '¡Se pone bueno!', tras la polémica que se generó por la difusión de un ampay con su compañera Pamela Franco.

Christian Domínguez aseguró que en dicha casa televisora "no lo cuidaron", en medio de la polémica que generó su ampay con Pamela Franco y el fin de su relación con Isabel Acevedo.



"Yo no trabajo a pilas. No voy a estar en un trabajo en el que no me protegen, ni me cuidan", dijo brevemente Christian Domínguez en declaraciones breves.