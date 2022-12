La final de ‘El Gran Show’ sorprenderá a los espectadores con las presentaciones de los concursantes. ‘América hoy’ invitó a Leysi Suárez y Giuliana Rengifo para que comenten sobre su participación en el reality de baile. Allí, Janet Barboza tuvo duras críticas.

La exintegrante de Agua Bella comentó sobre cuántos bailarines tuvo durante sus actuaciones, a lo que Suárez se burló diciendo que fue la ‘más botada’ del programa. “ Me sentí triste cuando me caía , pero la peor (performance) fue cuando me vistieron (’Blancanieves’) Los zapatos me pesaban”, señaló Rengifo.

Sin embargo, Janet Barboza criticó duramente sus coreografías. “Todas tus presentaciones fueron pésimas”, comentó y sorprendió a los conductores.

Giuliana le envía polémico mensaje a Magaly por Alfredo Zambrano

Giuliana Rengifo habló a Magaly Medina que pare con sus críticas y ataques en su contra, luego de que fuera captada besando al notario pucallpino. Ella indicó que la ‘urraca’ debería cuidar a Alfredo Zambrano. “Creo que, en vez de cuidarme a mí, debería cuidar los pasos que da su esposo”, dijo.

Asimismo, recalcó que le debe explicaciones a nadie. “Yo hago con mi vida lo que me da la gana, no tengo por qué rendirle cuentas a esa señora”, agregó.