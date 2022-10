En ‘Amor y fuego’ lanzaron un reportaje sobre los comentarios negativos que ha recibido Mayra Couto por unas fotografías, donde lucía con más peso. Los conductores criticaron estos ataques, pero ‘Peluchín’ decidió mandar una indirecta a Janet Barboza.

El presentador indicó que Janet Barboza era un ejemplo de que usan cirugías para que la edad u otros problemas no se le note, pero que no siempre lo reconocen. “ Hay gente de la farándula ‘lorcha’ que sí utiliza o ha utilizado, como en el caso de la ‘Retoquitos’ , temas como para evitar, si estás en el ojo público y tienes exceso de retoques, no vas a echar que ‘te dio parálisis’, ‘que tuve una mala praxis’ y cosas para victimizarte ”, comentó.

“ Cuando tienes obsesión por el bisturí hay que bajarse y aguantarse un poco lo que la gente opine , que no tiene por qué afectarte, cada uno es feliz a su manera”, añadió.

'Peluchín' comenta sobre Janet Barboza en 'Amor y Fuego'.

¿Qué dijeron sobre los comentarios negativos a Mayra Couto?

De igual manera, juzgaron a los usuarios que atacaron a la actriz. “ No está bueno burlarse de ese tipo de situaciones porque no sabemos lo que hay detrás” , señaló.

“En el caso del peso es algo que no siempre se da por descuido o por falta de disciplina, hay que tener cuidado porque tú no sabes nunca la mochila, lo que viene arrastrando una persona detrás de eso. Nadie necesita que uno le haga recordar que está subido de peso, menos en una plataforma ”, agregó.