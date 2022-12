Janet Barboza fue criticada por los usuarios cuando la captaron en un estacionamiento para discapacitados. Ante ello, decidió aclarar este controvertido momento en el programa de Edson Dávila, ‘Edson Pa’ qué más’.

Según su testimonio, la guardia del conocido centro comercial le pidió que se estacione en dicha zona porque ya no tenía más espacio. “Fui a un centro comercial muy pequeñito y en la entrada había una señorita que fungía de vigilante. Entonces, te dan un ticket cuando entras a un estacionamiento”, explicó.

“ Cuando yo estaba ingresando, la señorita me preguntó cuánto me iba a demorar y yo le dije ‘No más de 15 minutos’. Me dijo: ‘Solo me quedan estos dos lugares que son para personas discapacitadas, si no demora, tómelo porque no tengo más lugar’ ”, agregó.

Asimismo, asumió su responsabilidad por el polémico video, ya que sabía de las consecuencias. “Pero es verdad que no debía haberlo hecho porque primero soy una persona pública. Tenemos que dar el ejemplo a lo que se pueda grabar (...) Nunca lo he hecho, pero ya me sirvió de lección ”, recalcó.

