El Coro “Los Toribianitos” está de fiesta este viernes. El grupo de “niños cantores” cumple 50 años de fundado. Durante este medio siglo han paseado su talento por los programas de TV, parroquias y se han codeado con grandes artistas nacionales e internacionales.

Bajo la dirección del monseñor Óscar Aquino Pérez, más de 1500 niños han vestido ese bendito uniforme rojo y blanco que, acompañado de gran talento vocal y musical de los pequeños, han dado alegrías a millones de hogares peruanos y de otros países.

Justamente en su onomástico, TROME te cuenta que Los Toribianitos se han codeado con Yawar, Juan Gabriel, José José, Gian Marco Zignago, entre otros grandes artistas.

Hablando de Gian Marco Zignago, Los Toribianitos por el año 2001, le rendieron un homenaje con su canción “Sentirme Vivo”, en aquel programa de Janet Barboza, al mediodía vía canal 5.

TROME se contactó con la conductora de “América Hoy”, Janet Barboza para que nos dé más detalles sobre aquel encuentro entre Los Toribianitos y el cantante y compositor peruano Gian Marco Zignago.

“Cómo no acordarme de ‘Los Torbianitos’. Ahora que me mencionas que cumplen 50 años, me he quedado asombrada y digo como pasó el tiempo. Yo recuerdo que no había una celebración verdadera, Navidad o evento especial si es que no se contaba con la presencia de ellos. Definitivamente marcó una época. Eran unos niños absolutamente talentosos e iban siempre presentados muy bien. Eso nos ayudaba a entrar un tema que la festividad sea más intensa”, manifestó.

Gian Marco Zignago recibió homenaje de parte de "Los Toribianitos"

“Recuerdo claramente lo de Gian Marco con el homenaje cantando la canción ‘Sentirme Vivo’, y es que cada vez que queríamos rendirle un tributo a un artista o famoso siempre pensábamos que tenía que ser lo mejor de lo mejor y recurríamos a ‘Los Toribianitos’ y sin duda es una de las mejores agrupaciones de coros infantiles. Te felicito por haber estado en la agrupación, Jean Pierre, y haber participado del homenaje a tremendo artista. Espero que sean muchos años más de puro talento y además haciendo canciones que te dan paz, alabanza y tranquilidad”, sentenció.

Porque sí, el periodista que escribe esta nota fue un toribianito. Y en el fondo lo sigue siendo.

