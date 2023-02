CONFESIÓN. Luciana Fuster continúa negándose a dar declaraciones para el programa de ‘América Hoy’. Ante esto, Janet Barboza soltó una revelación en pleno programa EN VIVO donde asegura que la actual candidata al Miss Perú se puso a llorar detrás de cámaras de ‘Esto es Guerra’ porque en el magazine matutino pusieron una foto de su ‘antes y después’.

“ Luciana Fuster nos detesta porque pusimos unas imágenes de ella de su antes y después, no le gustó . Luciana lloró el día que yo fui, estuvo molesta, lloró detrás de cámaras porque a ella no le gusta que pongamos esa foto. A ella no le gusta que pongamos esa foto, pero uno tiene que reconocer”, dijo.

La confesión de la conductora dejó en shock a Ethel Pozo y a Brunella Horna, quienes cuestionaron su actitud al ser un personaje público de la televisión.

“ Luciana, te cuento, aquí en le programa pone el antes y después de nosotras mismas y nos reímos ”, acotó ‘Baby Bru’.

MELISSA NO TIENE FE EN LUCIANA PARA EL MISS PERÚ

Luciana Fuster confirmó su participación en el Miss Perú y Melissa Paredes afirmó que pese a que reconoce su belleza no la ve con la corona de la reina, ya que las otras candidatas son muy guapas.

“Bueno, a mí me encanta Luciana, pero no la veo que vaya a ganar porque hay chicas muy bonitas, hay competencia ”, indicó en Préndete.