Los conductores de América Hoy se quedaron asombrados al revelar cuánto estarían pagando los famosos por su estadía en Qatar durante estos primeros días de partidos del mundial. Janet Barboza se indignó al enterarse que Cachaza se estaría quedando en un hotel de 4000 soles por noche.

“¿Están seguros que es por noche o toda la semana? Qué voy a pagar cuatro mil soles, es la cuota de mi departamento, tres cuotas adelantadas”, dijo la popular ‘rulitos’ mientras sus compañeros le recordaron que vive en casa propia.

En ese momento, la conductora hizo tremenda revelación y aseguró que recientemente adquirió un inmueble. “Ustedes lo que no saben es que con lo que he trabajado este año en América Hoy, lo he invertido en la compra de un departamento. Cada cuota que pago me cuesta 1700 soles ”, dijo Janet Barboza.

Edson Dávila, fue a su estilo, no dudó en trolear a la ‘rulitos’. “Pero si estuvo como 30 años en la Movida”, dijo Giselo.

