TERRIBLE BROMA. Janet Barboza no tomó con humor el sarcasmo de Ethel Pozo respecto a su pareja Miguel Bayona. La hija de Gisela le preguntó a Milett Figueroa si prefería a un hombre de ojos azules como Julián Alexander, empresario como Richard Acuña o un “carga carteras”. Esto provocó la fura de la popular ‘rulitos’.

Desde Cajamarca, Janet Barboza se enlazó en vivo con el programa ‘América Hoy’ para expresar su incomodidad por los calificativos a su pareja. La conductora increpó a Ethel por “prestarse para el juego”.

“Tengo que levantar mi voz de protesta porque en esta producción son todos unos convenidos, de verdad qué falta de respeto y Ethel como te prestas además. A mí no me gustaría que le digan a Julián Alexander el ‘chiquiplun’ o algo así, me parece muy mal. Estoy molesta ”, dijo Janet.

Esto provocó que Ethel Pozo se sonrojara y se defendiera diciendo que son instrucciones de la producción, sin embargo, no fue motivo de disculpas.

“ No me gusta que hagan ese tipo de bromas cuando no estoy además para defenderme porque a nadie le gusta que hablen mal de su pareja, ¿Ethel a ti te gustaría que digan algo mal de Julián? o algo de Richard Acuña”, sentenció la conductora.

La molestia de Janet Barboza provocó que Edson Dávila se metiera y le recordara las preguntas que le hizo a Melissa Paredes tras su ampay con el bailarín Anthony Aranda. “Y usted cuando ataca, cuando atacó acá a mi excompañera”, dijo.

“Saben qué, mutéenlo al cacatúa porque siempre interviene para decir algo que no es importante. Conmigo lo que quieran, a nadie le va a gustar que digan algo que no es cierto de su pareja y segundo que te degrada como persona”, fue la respuesta de la ‘rulitos’.

BRUNELLA LE RECOMIENDA QUE RENUNCIE

Ante este conflicto, Brunella Horna pidió a Janet Barboza que renuncie ante una broma pesada de esta magnitud. Esto ocasionó que la conductora soltara risas y se tranquilice.

“Yo renuncio en vivo, no me importa la multa, me voy”, dijo Brunella. “Renuncie si algo le molesto, usted no puede aguantar estas cosas”, continuó diciendo Giselo.