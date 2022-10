Los conductores de América Hoy tomaron unos minutos de su programa para comentar la polémica que se levantó cuando María Pía Copello asistió a dos alfrombras rojas en Colombia y se puso dos atrevidos vestidos, ambos con aberturas que dejaban ver su perfecta anatomía a sus 45 años.

Janet Barboza recordó que en una oportunidad se puso un atuendo muy parecido al de la exconductora de Esto es Guerra y demostró que lo dicho por Nino Peñaloza, quien criticó a la tiktoker por vestirse así a su edad, no tiene asidero. “Yo le tengo una gran estima a Nino, por eso me llama la atención sus declaraciones”, dijo la ‘rulitos’.

Asimismo, decidió llamar al conocido productor de desfiles de moda para que aclare sus palabras, pero este no contestó. “Lo que yo creo, es mi opinión personal, que Nino ha querido causar controversia lo ha logrado. No creo que él realmente opine eso, por ahí ha querido meter un poco de picante, un poco de sibarita, y estos son los resultados”, agregó la conductora.

¿QUÉ DIJO NINO PEÑALOZA SOBRE MARÍA PÍA COPELLO?

Nino Peñaloza, el productor estrella de los desfiles de moda, descargó toda su artillería contra María Pía Copello por el vestido que usó en los Latino Music Awards, un diseño con una atrevida abertura en la parte frontal.

“A mí me gustó el color, me gustó la idea de la túnica, pero no me parece elegante, no me parece para su edad, creo que es demasiado atrevido. Creo que ella es una señora por más tiktokera que sea, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parecer”, dijo en declaraciones para En Boca de Todos.

