¡SE BAÑA EN ACEITE! Janet Barboza pasó un vergonzoso momento luego que el reportero de América Hoy afirmó que no encontraron su imagen promocional para la preventa de América TV. La popular rulitos compartió varios videos en Instagram mostrando que sí grabó videos para los paneles.

Además, se dejó ver junto a sus compañeros Ethel Pozo, Brunella Horna, Edson Dávila y su productor Armando Tafur. “Con mis compañeritos bellos”, dijo.

La conductora se vistió de gala y dejó de lado las bromas que le realizaron porque su imagen no aparecía en el pasillo de los paneles promocionales.

Brunella Horna ‘decomisará' celulares en su boda

Brunella Horna anunció que los celulares están prohibidos en su boda con Richard Acuña y por ello colocará un seguridad en la puerta para que los invitados no ingresen con los mencionados aparatos.

“Voy a prohibir los celulares, sobre todo para los de América Hoy. Voy a poner un seguridad en la puerta, si quieren entrar lo dejan (el celular) en la puerta, yo me quiero divertir tranquila, que no me estén grabando”, manifestó.

