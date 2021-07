El último sábado Janet Barboza fue presentada como una de las concursantes de ‘Reinas del show’, reality de Gisela Valcárcel, y aunque su ingreso al programa le causado que le llueva más de una crítica, la popular ‘Rulitos’ no se hace problema con las críticas y se “baña en aceite” para que le resbale todo. En esta conversación con Trome.pe, la también conductora de América Hoy nos cuenta pasajes pocos conocidos de su vida y enfatiza, muy segura de sí misma, que llegará a alzar la copa del espacio sabatino.

¿Cómo se dio tu ingreso a “Reinas del Show”?

Cuando yo firmé contrato para estar en “América Hoy”, mi productor Armando Tafur me habla de que iban a relanzar luego lo que era “El Artista del Año” y seguramente íbamos a continuar haciendo cosas, lo cual a mí, por supuesto, me encantó, no tenía claro lo que iba a suceder, pero era solo cuestión de tiempo y esperar lo que se iba a dar, porque en televisión todo cambia. Entonces, activan “Reinas del Show” y mi productor me dice: ‘Jeanet hay esto, me gustaría que estés sí o sí y me explicó el por qué” y yo dije: “Bueno, no es fácil, hay mucho ensayo”. Los ensayos son muy arduos. Además, yo tengo el programa de la mañana y ahora tengo “Reinas del Show”, pero al mismo tiempo es una oportunidad de trabajo, hay que aprovechar esta oportunidad y demostrar que en algo se mejoró.

Por ahí dijeron que el propósito de “Reinas del Show” son los casos sociales, ¿es así?

Te mentiría si te doy un alcance de eso porque la verdad que no lo tengo claro. Yo tuve programa, grabación, si entiendo que hubo una reunión, pero estuve muy poco tiempo. Entonces, la verdad no pude escuchar todo lo que se habló en desarrollo.

¿Cómo afrontas el reto del baile en ‘Reinas del show’?

Esta es la segunda vez que voy a bailar en un concurso de baile. La primera vez, digamos que se notaba que el baile no era lo mío y por eso me hacen la fama de “Dos pies izquierdos”, pero ahora en esta temporada, yo sí siento que sí lo estamos haciendo muchísimo mejor. Estamos más ordenados, hay más compás y creo que vamos a dar una buena presentación. Entonces, también hay mucha gente que asumió que no bailo. Creo que es un buen momento para romper mitos.

Hay mucha gente en redes sociales qué te critica, ¿lees esos comentarios?

¿Tú te imaginarías que después de 23 años, yo voy a estar preocupándome por algún comentario de las redes sociales?. No pierdo mi tiempo en eso, porque siempre habrá gente que esté de acuerdo y la que no lo está. Entonces, para qué perder mi tiempo en algo que ya sé como funciona.

EXTRAÑA LAS MOVIDAS

¿Cómo ingresas a la televisión?

Yo me acuerdo que estaba en un concurso de belleza, era muy joven, era un concurso de “Miss Primavera” y ahí conocí a la gente de los medios, etc. Me hacían fotos, hasta que un día me pasan la voz de un casting para un programa que se llamó “El Mañanero” y buscaban modelos. Me presenté al casting y quedamos dos jóvenes. Me sacaron al mes porque se dieron cuenta de que yo no sabía bailar y ellos querían chicas que baile. Salí de ahí y me puse a estudiar Producción de Televisión en INECTEL y ahí me piden prácticas que te piden en todo instituto. Me comuniqué con la gente del programa y empecé a hacer mis prácticas en ese programa. Luego hice radio y me puse a estudiar locución. De ahí se da la oportunidad de que estaban buscando una animadora para un nuevo programa que se llamaba “Al Toque” en canal 13. Hice el casting, les gustó y quedé.

Hablaste de las “Movidas de Janet”, ¿extrañas esa época o ya es una etapa cerrada en tu vida?

Por supuesto que lo extraño. Yo quiero que se abra ya el “Huaralino” y quiero estar ahí con Agua Marina, Armonía 10, Caribeños, Néctar, tantas agrupaciones. No soy de las personas que dicen cierro una etapa porque yo he seguido trabajando.

¿Qué aportó “La Movida” en tu vida?

Fue uno de los grandes pilares en mi carrera. Primero, me hizo conocida; segundo, me hizo conocer todo el Perú. Me dio el cariño y amor del público, me dio reconocimiento. También, me permitió vivir con tranquilidad en una casa. Así que agradecida por siempre con la Movida.

¿Cómo fue tu ingreso al programa de la ‘Movida’?

Yo estaba en un programa en canal 13 que se llamaba “Al toque con Janet”, también de cumbia, y de pronto Eduardo Guzmán me dice que estaba buscando un programa con ese formato tropical para las mañanas de lunes a viernes, me contactó con la gente de Panamericana y vieron el programa piloto que les gustó. Entonces, arrancamos un programa que se llamó “Muévete con Janet”, que iba de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. de lunes a viernes. Este programa duró como ocho años y luego a los dos meses arrancamos con las movidas de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. por Panamericana y era básicamente presentar grupos de cumbia con chicas lindas.

Al principio muchos no imaginaban que “América Hoy” iba a tener éxito en su horario ¿Cómo tomaste ese reto?

Desde que yo estoy en “América Hoy” nunca nos han ganado en el rating. Sin duda, es una experiencia más en mi carrera. Es un horario el cual no lo había hecho, es bastante parecido al mediodía, un programa femenino y ahí estamos, cuando uno ya tiene experiencia y conoces tu negocio, pues vas a luchar hasta el final.

Jeanet Barboza se confesó de todo con Trome | Foto: Prensa GV Producciones

¿Tu relación va bien?

Dentro de lo normal. Ni en el paraíso ni en el infierno. Normal y tranquilos. Yo soy muy tranquila, calmada y cuando esté molesta por algo que suele ser muy pocas veces me meto a mi jardín a cultivar mis plantas, mandarinas, mangos, rosas, muy tranquila.

Jeanet Barboza se confesó de todo con Trome | Prensa GV Producciones

SEGURA DE GANAR REINAS DEL SHOW

¿Qué retos te has puesto en “Reinas del Show? ¿Hasta dónde aspiras llegar?

Esa corona va a ser mía. No es hasta donde aspiro a llegar. Esa corona va a ser mía.

¿Con quién te visualizas en la final de “Reinas del Show”?

Me da igual con quien sea. La verdad quien llegue lo hará por su esfuerzo. El asunto es que tenemos que ganar y vamos a trabajar mucho en eso.

¿Por eso estás ensayando duro?

Hoy he ensayado cinco horas, imagínate.

Estuviste en “Válgame” de Latina, ¿Qué crees que no funcionó en ese programa?

No, no, el programa si funcionó, lo sacaron del aire por otras cosas. A mí nunca me han levantado un programa por bajo rating.

PING - PONG

Milena Zárate

Sin comentarios

Karen Dejo

Una diva, una bella, todo muy bien. La conozco mucho tiempo, ella es una reina.

Gisela Valcárcel

Fabuloso. Definitivamente es una mujer que tiene tanta experiencia y cosas que transmitir. Tiene vivencias increíbles y transmite cosas buenas. Es una capa sin duda. Le tengo mucha admiración y agradecimiento sobre todo.

Edson Dávila

Claro, todos ahí somos compañeros, somos como hermanos, me ha tocado compañeros increíbles.

Rodrigo González

Sin comentarios

Magaly Medina

Es una persona tóxica y nociva. De la gente tóxica no hablo.

VIDEO RECOMENDADO





null null