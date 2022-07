LA CUESTIONA. El conflicto entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ha sido tema de conversación en el magazine matutino de ‘América Hoy’. La conductora Janet Barboza repudió directamente a la modelo por mencionar a su pequeña hija en una llamada donde acusa al futbolista.

Con respaldo de sus compañeros del programa, la popular ‘rulitos’ se mostró indignada por la acusación de Melissa Paredes al ‘Gato’ Cuba de supuestamente dañar íntegramente a la menor.

“ Es un contenido de alto voltaje y tan fuerte que le hace Melissa al ‘Gato’ Cuba . Ese audio ahora ya lo pueden escuchar en todas las redes sociales y definitivamente se ha convertido en viral y escarapela el cuerpo de quienes somos mamás. Es triste escuchar a una mamá que prácticamente negocia con la integridad de su hija ”, dijo.

Janet Barboza se sorprende por audio de Melissa Paredes

ETHEL POZO CONSIDERA QUE SÍ HAY CHANTAJE

Por su parte, Ethel Pozo se mostró a favor del comentario de Janet Barboza contra su examiga Melissa Paredes. La hija de Gisela Valcárcel remarcó que existiría chantaje de la modelo.

“Se veía claramente que sí, al parecer hay chantaje, se le dice ‘si no vienes, te denuncio’” , puntualizó.

EL AUDIO DE MELISSA PAREDES CONTRA ‘GATO’ CUBA

Magaly Medina empezó su programa de este jueves mostrando su indignación tras escuchar el comentado audio que Melissa Paredes le envió a Rodrigo Cuba, el mismo que hizo que el futbolista denunciara a su exesposa por chantaje y extorsión.

“Es un audio larguísimo donde Melissa llama a su exesposo y le hace una serie de aseveraciones y amenazas y le dice que está en la puerta de una comisaría a punto de denunciarlo por una cuestión grave. Ella dice en el audio que está en shock, pero la que está en shock, la que ha querido vomitar al momento de escuchar el audio he sido yo. Es repugnante y asqueroso, vomitivo, he escuchado unos nueve minutos de un audio y me pregunto cómo alguien llamada mujer, llamada madre, puede tener las entrañas de hacerle eso a su hija y a un ser que dice alguna vez haber amado ”, dijo la urraca indignada.