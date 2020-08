ARREMETIÓ CON TODO. Shirley Cherres criticó a Janet Barboza tras enterarse de que está planeando la boda con su pareja Miguel Bayona, quien aún no se ha divorciado.

“No puedes hablar de matrimonio cuando tu pareja es un hombre casado, es absurdo. Barboza siempre hace todo para llamar la atención, pero no puedes ir a cada programa y decir que quieres casarte con un hombre que ni siquiera está divorciado. Ella tiene la experiencia de estar en este medio y sabemos muy bien que es un tema de publicidad, porque no lo veo por otro lado, pensé que era más inteligente. Definitivamente creo que le afectó la pandemia, debería seguir vendiendo sus naranjitas y no decir cosas que en verdad sabemos que no puede hacer. Para mí es puro show”, dijo la rubia.

Quizás nos sorprenda con una boda simbólica…

Puede ser, pero creo que no hay nada mejor que casarse por la iglesia o por civil. No está en edad para una boda simbólica, si quieres un esposo que sea de manera formal y seria, es así de simple. Lo que no tiene un registro civil o lo que Dios manda, no tiene compromiso ni validez.

Janet Bayona le llevó mariachis a Miguel Bayona (En boca de Todos/ América)

¿Y a ti cómo te va con tu pareja, José Manuel Pando?

Muy bien, vamos a cumplir un mes de relación. Por mi parte, sigo trabajando, promocionando diferentes marcas en mis redes sociales.

Como se sabe, hace unos días la ‘cajacha’ declaró que la esposa de Miguel no quería darle el divorcio, a pesar de que tienen cuatro años separados, y lo hacía por fastidiar.

“Miguel solicitó su divorcio hace cuatro años por hechos delicados que pasaron en esa relación. Interpuso la demanda, la señora tiene otra pareja, pero le ha dicho que no le va a dar (el divorcio). Al parecer, se la pondrá difícil, no quiere romper el vínculo por fastidiar”, afirmó la ‘Rulitos’. (D. Bautista)