Shirley Cherres: "Miguel Bayona siempre quiso estar con alguien del medio y Janet Barboza cayó"

¡Se fue con todo! Shirley Cherres dijo que Janet Barboza se cree una santa y solo busca show con su supuesta separación de Miguel Bayona.



“Ella sabía que él había salido conmigo, aparte ha sido hace años... Miguel ha enamorado a muchas chicas, siempre quiso estar con alguien del medio y ella cayó”, afirmó.



“El día que yo tenga pareja será un hombre que trabaje, no uno que esté en mi casa manteniéndolo ni que me acompañe a todas partes, que cargue mi set de maquillaje o mi cartera. Siempre está tras las faldas de Janet, es un cargador de carteritas. Eso no es un hombre”, añadió la rubia, quien asegura que la ‘Rulitos’ solo está haciendo show con su supuesta separación.



“Janet Barboza se cree una santa. Primero que se fije en el hombre que ha metido a su casa... Solo está buscando show”, indicó.



MILENA ZÁRATE



Por otro lado, Milena Zárate contó que la pareja de Janet Barboza, Miguel Bayona, está acostumbrado a ‘coquetear con chicas de la farándula’ .



“Ese tipo está acostumbrado a estar coqueteando a otras chicas de la farándula, que tienen novio. No voy a decir nombres, pero ya sabrán de quién se trata”, afirmó .



¿Miguel coquetea con chicas estando con Janet?

Sí, y hay pruebas. La chica es muy conocida y saldrá pronto en un ‘Valor de la verdad’ que ya está grabado.



¿Crees que por este motivo Janet se distanció de Miguel?

La verdad no sé, pero cualquiera se distanciaría con un pelele (persona) de esos. Lo único que conocemos de él es que para de perrito faldero de ella (Janet). A como de lugar quiere figuretear.