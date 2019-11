Shirley Cherres arremetió contra Janet Barboza, quien confesó en ‘El valor de la verdad’ haber sido ‘la amante de un hombre casado’. “Tuve una relación con una persona que estaba casado, pero era separado y no se podía divorciar”, fue lo que dijo la popular ‘Rulitos’ en el sillón rojo.

En tanto, los comentarios de la exporrista no se hicieron esperar, pues calificó de ‘sinvergüenza’ y ‘doble moral’ a la animadora. “Barboza, eres madre de familia ¿y fuiste amante? Hablas de mí, pero soy soltera y sin hijos. Salí con tu pareja (Miguel Bayona) 4 años antes que tú. Si te arde, ráscate porque solo fueron besos. No seas hipócrita, te haces la santa cuando fuiste amante. No seas sinvergüenza”, expresó.

Shirley, Janet dijo que estuvo a punto de terminar su relación con Miguel, a raíz de conocer que tuvo un ‘affaire’ contigo...

No sé por qué le afecta y arde que haya estado conmigo. Solo hemos salido 4 o 5 veces, salidas que terminaron en besos y punto. Lo que no fue en su año no debe hacerle daño.

¿Te sorprendió que revelara que fue la amante de un hombre casado?

A mí me juzgó cuando grabé para ‘El valor de la verdad’, pero ya me di cuenta de que tiene rabo de paja porque está rajando del resto. ¿Con qué moral puede criticar a los demás? Se hace la santa habiendo sido la amante.

¿Crees que Miguel Bayona le ha sido infiel?

Solo le recomendaría que revise las redes sociales de su marido y vea con quienes se comunica, porque ella (Barboza) sabe muy bien de qué pie cojea él y una mujer sabe cuando ya no es la única. Solo falta que salgan las fotos y videos. No puedo dar nombres ni nada, pero eso (infidelidad) ya es ‘vox populi’.