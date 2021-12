Janet Barboza dijo que el ‘Gato’ Rodrigo Cuba es un hombre soltero y no se le puede ‘recriminar nada’, tras ser ‘ampayado’ besándose con una joven en el departamento donde vivía con su exesposa Melissa Paredes. Cree que sus sentimientos por la modelo no se borran de un día para otro, pero está sanando para volver a creer en el amor.

Janet, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes oficialmente están divorciados. ¿Qué opinas que este haya sido ‘ampayado’ besándose con una chica?

Él ya es un hombre soltero y no se le puede recriminar nada. Está volviendo a ilusionarse seguramente, pero no creo que sus sentimientos se borren de un día para otro, eso no pasa así de fácil. Probablemente, esto sea un puente para sanarse y volver a creer en el amor. Espero que a ambos (Rodrigo y Melissa) les vaya muy bien.

Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda volvieron a darse ‘likes’ en redes sociales y hasta se dice que estarían frecuentándose…

No quisiera darte una opinión de algo que no he visto, pero creo que acá vendría bien el dicho que dice ‘tiempo al tiempo’.

Se comentó que Melissa se habría molestado por la entrevista que le hiciste y te dejó de ‘seguir’ en Instagram.

Me enteré que me había dejado de seguir, el motivo no te lo puedo decir porque habría que preguntarle a ella. Me sorprendió, pero cada quien es libre de actuar como mejor le parezca o sienta.

¿Has conversado con ella?

No, no ha habido ocasión.

Hablando de otro tema, ¿continuarás en ‘América hoy’ en el 2022?

Aún no hemos hablado de renovación, pero ha sido un año fabuloso y estoy muy feliz de trabajar con GV Producciones. He dado lo mejor de mí y vamos a ver qué pasa el próximo año.