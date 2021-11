En la reciente emisión de “América Hoy”, Janet Barboza sorprendió a sus compañeros luego que manifestara que Pedro Loli le habría sido infiel a Fiorella Méndez, su expareja y madre de su hijo, en más de una ocasión.

“Fiorella Méndez no perdonó una vez, no perdonó dos veces, no perdonó tres veces, no perdonó cuatro veces, Fiorella habría perdonado muchas veces; sin embargo, a pesar de todo eso ella decidió regresar con Pedro Loli”, señaló la popular ‘rulitos’.

La compañera de conducción de Ethel Pozo recordó que Pedro había confirmado ante las cámaras de “En boca de todos” que su separación con la madre de su hijo se había dado en buenos términos; sin embargo, a los pocos días, Méndez señaló que nunca se le respetó.

“Al final, él sale y dice: ‘Fiorella y yo no somos como las demás parejas del espectáculo que terminan odiándose, y hasta hemos puesto las bolitas del árbol, juntos. En mi caso, es felicidad’. Pero, Fiorella salió ayer compañeros, a poner los puntos y dijo ‘las redes mienten’”, acotó.

Por su parte, Christian Domínguez dijo que la noticia lo tomó por sorpresa, pues creía que todo estaba bien en la pareja.

“Yo le tengo mucho cariño a ambos, los conozco a los dos (...) Frente a nosotros, han estado muy bien siempre. Como se dice, la procesión se lleva por dentro. Cuando pasó, yo le escribí y le pregunté, ‘oye no sabía, pensé que todo estaba bien’; y me dijo ‘bueno, son cosas muy familiares’. Yo ni siquiera atiné a preguntar”, comentó en el programa ‘América Hoy’.

“En Estados Unidos todo estaba bien, alguna vez le escuché hablar (a Pedro) con la mamá de su hijo y todo estaba perfecto, si cambió algo (en los últimos días), ha sido algo muy personal. Él siempre ha sido muy hermético con su vida”, agregó Domínguez.

Janet y Christian sobre Pedro Loli https://www.americatv.com.pe/

