Janet Barboza explota y le recuerda terrible episodio de su vida a Jean Paul Strauss [VIDEO y FOTOS]

La conductora de televisión Janet Barboza arremetió contra el cantante Jean Paul Strauss. En el programa "Amor, amor, amor", Barboza recordó lamentable episodio en la vida del intérprete que incluso lo habría hecho pensar en el suicidio.



Janet Barboza se mostró mortificada por un mensaje que le envió Jean Paul Strauss. "Entiendo que tu falta de talento en todo te cree necesidades pero ya búscate otro de quien comer. Han pasado cuatro años y debería darte verguenza", fue el mensaje que le envió el cantante a la conductora de televisión.



Janet Barboza acusó de ser malagradecido a Jean Paul Strauss. "Cuando me llamaste por teléfono y me dijiste que te ibas a suicidar porque no tenías dinero para pagar la universidad de tus hijos ¿quién te prestó el dinero?", dijo la conductora de televisión en el programa "Amor, amor, amor".



La conductora de televisión contó que Jean Paul Strauss la llamó llorando y le dijo que lo iban a desalojar de su casa. "Ibas a perder el carro ¿quién te prestó el dinero? La única persona a la que recurriste fui yo", explicó Janet Barboza.



Janet Barboza le dejó en claro a Jean Paul Strauss que ella no comía de él. "Tengo diez salones de belleza, trabajo arduo, tengo eventos, tengo un programa de televisión en el cable ¿ A quién le has ganado", precisó la conductora de televisión.





Janet Barboza le recuerda intento de suicidio a Jean Paul Strauss