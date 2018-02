¿Janet Barboza tomará acciones si Jean Paul Strauss la demanda?

Janet Barboza no se quedará de brazos cruzados si Jean Paul Strauss decide demandarla penalmente.



“Soy una persona que siempre habla con la verdad, y tengo pruebas de todo lo que he contado. Si él decide demandarme, no me voy a quedar de brazos cruzados, no soy una inútil, tengo los recursos para defenderme. Me siento tranquila”, comentó Janet Barboza.



Hace unos días, Jean Paul tuvo un show en el Parque de la Exposición y poco público fue a verlo...



Era algo de esperarse, después que salió a promocionarse de manera agresiva y menospreciando mi trabajo. Soy una mujer emprendedora como miles de peruanos y seguro se sintieron afectados por todo lo que dijo, mostrando una posición de ‘bacancito’ cuando no lo es. Él es talentoso, pero su estrategia fue equivocada y me apena que no haya podido contar con el respaldo del público. Nunca es tarde para aprender en la vida. (E. Castillo)

