Janet Barboza afirmó que Magaly Medina perdió ‘credibilidad’ y ‘su opinión no tiene peso’, tras enterarse de que criticó duramente a Gisela Valcárcel por juntar a Vania Bludau e Isabel Acevedo, exparejas de Christian Domínguez, en ‘Reinas del show’.

“El programa de la tóxica no lo veo, lo que me entero es por redes sociales porque es una persona que perdió credibilidad hace rato, está haciendo siete puntos de rating, la gente no le cree. Magaly Medina es la persona menos indicada para criticar a cualquier programa de televisión o conductor, porque se acomoda de acuerdo a sus intereses y, de verdad, creo que mi compadre Christian Domínguez y Pamela Franco tienen muy mala memoria, porque ella fue muy cruel con ellos cuando comenzaron a salir. Tomar palabras de alguien de ese calibre no es importante, su opinión no tiene peso”, comentó.

Magaly dice que ‘otra vez quieren ponerle la tentación’ a Domínguez…

Es una mentalidad tan arcaica que da lástima, es por eso que antes las mujeres soportaban tanto maltrato, mil infidelidades, y ahora entiendo por qué ella tiene esa mentalidad, es una mujer que soporta tanto. Esa sería la excusa de todos los infieles y no hay excusa para lo incorrecto. (D. Bautista)

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE CORRE DE CHABELITA

Christian Domínguez ha estado en medio de la polémica por no asistir el pasado sábado a “Reinas del Show”, programa en el que participan Vania Bludau e Isabel Acevedo, sus exparejas, y también por ausentarse de “América Hoy” cuando la popular ‘Chabelita’ estuvo como invitada.

En ese sentido y en breves declaraciones para “Magaly TV: La Firme”, el cantante de cumbia manifestó que en este momento de su vida “mi familia, es lo más importante para mí” y aunque aceptó que cuando era más joven pudo estar involucrado en escándalos involuntariamente, hoy eso ya no le interesa.