La conductora de ‘América hoy, Janet Barboza, reveló que dentro de poco viajará a Miami para reencontrarse con su pareja, Miguel Bayona, quien le ha prometido que le dará una gran sorpresa. Sin embargo, resaltó que no le quita el sueño que se trate de una pedida de mano.

Janet, ¿cómo va el amor?

Estoy bien. Puedo decir que estoy feliz, maravillosa, súper y contenta, pero en realidad, el amor es como por etapas. O sea, van y vienen. En este momento, seguimos intentando manejar algo a distancia, que no es fácil, pero intentándolo porque los dos queremos (que las cosas funcionen). Estamos luchándola.

Comentaste que en agosto viajas a reencontrate con Miguel..

Si. Voy a reencontrarme con él. Ha prometido que va a sorprenderme, pero no hay pedida ni nada de esas cosas porque ya he dicho que no creo en el matrimonio.

Las “pedidas de mano’ están de moda...

Nunca he soñado con casarme, estoy bien así. Me va a sorprender con algo, creo que es un viaje, de ahí nos iremos a algún lugar, así que éstoy feliz porque me encantan las sorpresas y los regalos.

Recordemos que Janet y Miquel Bayona se encuentran separados desde hace casi un año. cuando él decidió emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

