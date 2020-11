Janet Barboza reveló que también fue víctima de violencia psicológica por parte de una expareja. Sin embargo, no descartó ni afirmó que se trate del cantante Jean Paul Strauss, con quien tuvo una relación de casi tres años.

“No es bonito que te celen, yo recuerdo que mi anterior pareja me revisaba el teléfono las 24 horas al día. Eso es agresión, que te quiten la libertad de tener tus cosas. Los celos nunca son señal de amor”, manifestó en el programa ‘América hoy’.

Janet, ¿hace cuánto tiempo pasó esto y cómo te animaste a revelarlo?

Tiene que pasar un tiempo para poder madurar y entender que lo que sufriste en ese momento no fue un acto de amor. Tuve una expareja que era excesivamente celoso, ese tipo de personas que te revisan el celular, veía con quién andaba, a quién miraba... me celaba con todo el mundo. Creía que era un tema de inseguridad de la otra persona, pero eso es violencia. No lo reconocí hasta que salí de esa relación tóxica y tormentosa.

Al decir que se trató de una expareja la gente lo podría relacionar con Jean Paul Strauss. ¿Se trata de él?

No es tiempo de mencionar nombres, cada uno sabe lo que hizo.

¿Te arrepientes de no haber denunciado la agresión en su momento?

Tendría que haber terminado a la primera.

‘EL AMOR NUNCA HACE DAÑO’

A su vez, la conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo, deslizó que también fue víctima de agresión psicológica y pidió a las mujeres que no callen.

“El amor nunca hace daño. Es tan fuerte la agresión física como la verbal, que te insulten o te digan cosas negativas es lo mismo. El 90 por ciento de las mujeres hemos sufrido, en algún momento, que un hombre te agreda verbal, físicamente o psicológicamente. A mí me ha pasado tener miedo de contar con quiénes estuve en la oficina y, sin duda, estaba siendo víctima de violencia psicológica”, pronunció la conductora.