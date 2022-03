Janet Barboza y Brunella Horna emplazaron al comediante Mateo Garrido Lecca a pedir disculpas públicas a Cassandra Sánchez de Lamadrid por haber revelado que fue su enamorado cuando estaban en la universidad. Las conductoras de ‘América Hoy’ calificaron de “indignante” esta confesión.

“Bochornoso, desagradable, indignante y falta de respeto. Cassandra Sánchez ha sido víctima que se vulnere su intimidad y quién es el responsable, pues fue Mateo Garrido Lecca”, dijo Janet Barboza.

“Waooo, realmente dime que tú qué pensará o cómo tomó Deyvis Orosco estas confesiones. No solo como esposo, sino todo su entorno, sus amistades, qué afán y qué apuro hay de que a estas alturas venga este joven a hacer este tipo de declaraciones”, aclaró.

Por su parte, Brunella Horna refirió que el comediante Mateo Garrido Lecca debe ofrecer unas disculpas públicas a Cassandra Sánchez y a toda su familia por su confesión.

“Ninguna necesidad, más que a Deyvis y a su familia, es a Cassandra una falta de respeto a ella y a todas las mujeres, sabiendo que Mateo es conductor de radio, es influencer, que tantos chicos lo siguen. No es la primera vez que hace comentarios desatinados, así que Mateo deberías pedir disculpas públicas a Cassandra y a toda su familia”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO MATEO GARRIDO LECCA?

Mateo Garrido Lecca estuvo como invitado en un programa de YouTube conducido por Kiara Trigoso, mejor amiga de Flavia Laos, y dio detalles de su vida amorosa. Reveló que fue pareja de la actual novia de Deyvis Orosco e hija de Jessica Newton.

“De hecho, a mis 21 años estaba con mi primera enamorada, y ella era un poco más alta que yo. Yo me sentía bien con ella al costado, como ‘trophy wife’ (esposa trofeo), como para lucir y decir: ‘Mira, he conquistado a esta chica hermosa’. Ya no se puede hablar de ella, no es polémico, pero sale en Magaly y ya está casada. Le mando un beso con cariño y que le vaya muy bien. El que entendió la referencia, chévere”, dijo.

“Sí, sí, estaba con ella, 21 años yo, y pasaban todas sus amigas, que por supuesto eran todas sus amigas que participaban en el Miss Perú porque convivía con ellas. Yo pasaba con ella, y le decían: ‘Ay, qué lindo es tu hermanito’ y tenía la mano en la cintura, es evidente que es mi enamorada. Siempre cuento la anécdota, así muy cortito porque sino se hace eterno”, agregó confesando que se trataba de Cassandra Sánchez.