Los ampays de Magaly Medina han causado verdaderos escándalos mediáticos, diversas figuras de la televisión peruana han caído en las cámaras de la Urraca y una de ella fue Janet Barboza y César Hildebrandt.

Tal como recordó el programa Amor y fuego, ambos fueron captados cenando, lo que ocasionó un alboroto en la farándula peruana. Esto hizo que el destacado periodista se presente en el programa de Medina para aclarar la situación.

Según Hildebrandt, la popular ‘rulitos’ le tendió una trampa: “Perdón, estás creando un incordio. Tú sabes en qué quedó todo eso, fue una emboscada, una comida inocente . Ella hizo esa trampa que yo estúpidamente acepté”, expresó incómodo el ‘chato’.

César afirmó que Janet fue la encargada de llamar a los ‘urracos’ para que realicen el ampay. “Ella llamó al programa con su celular” , indicó el periodista, que luego recalcó que en ese momento se encontraba soltero y no le debía explicaciones a nadie.

Años más tarde, Magaly tuvo una entrevista con Janet, en ese momento le recordó el ampay con Hildebrandt: “Yo jamás llamé a su programa para que me ampayaran, nunca lo he necesitado.

“Yo empecé con mi negocio de belleza, y no he necesitado del chisme para vivir, he llevado una vida bastante decente”, sostuvo la conductora de televisión

¿Janet Barboza y César Hildebrandt salieron?. VIDEO: Willax

