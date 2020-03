Janet Barboza compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra el percance que sufrió cuando practicaba Yoga en su habitación y de pronto su perrita se acercó mientras ella se encontraba en una posición incómoda.

Resulta que Janet Barboza se encontraba de cabeza y apoyando su espalda contra la pared cuando de pronto su perrita se acerca a ella y empieza a lamerle el rostro. Pese a que la conductora le pidió que se alejara, su mascota continuaba junto a ella.

“Cuando estas haciendo #Yoga y tu perrita quiere engreírse”, escribió Janet Barboza publicando el video en su cuenta de Instagram, el mismo que tiene un final inesperado.

Janet Barboza en Instagram

RECONOCE SUS CIRUGÍAS

Janet Barboza tuvo que contar por fin todos los ‘retoquitos’ que se ha hecho desde que está en televisión. La conductora de ‘Válgame’ enumeró uno a uno las cirugías a las que se ha sometido, además de confesar que sí se ha puesto botox y ácido hialurónico en el rostro, a pesar que hace unos meses sostuvo que debido a un derrame facial y a los medicamentos que toma le generan “retención de líquidos”.

En el programa ‘Válgame’, Janet decidió ser examinada por el cirujano plástico invitado y pese a lo que los demás dijeron, la popular ‘rulitos’, no se ha sacado las costillas, pero es en ese momento en que empieza a enumerar los procedimientos a los que se ha sometido.

“Me he hecho la rinoplastía, me he quitado implantes y me los he levantado un poquito, me han hecho injerto de grasita acá (pompis) y me he aspirado las caderas tres veces porque tengo mucho. Me han sacado grasa de las caderas”, dijo Janet Barboza.

Janet Barboza reconoció cirugías