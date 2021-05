La cantante Janet Barboza aclara que Josimar no la hizo callar, durante la emisión de ‘América hoy’, y que el cantante tiene una actitud defensiva y choca con ella porque ‘yo no le doro la píldora a nadie’.

“No me hizo callar porque yo nunca hablé ni lo interrumpí. Entonces, está un poco a la defensiva puntualmente conmigo, porque digamos que yo soy un poco más frontal, digo las cosas que pienso. Yo no le digo que todo está bonito, siento que está a la defensiva, por eso le pregunté si se le habían subido los humos. Pero no pasa nada, yo soy una persona muy madura, en todo el sentido de la palabra, y no me quedo con las cosas”, afirmó la conductora de ‘América hoy’.

Parece que es algo personal porque el trato hacia Melissa y Ethel es distinto.

Bueno, tú sabes que yo no le doro la píldora a nadie. Entiendo que eso a muchas figuras del medio no les gusta, están acostumbrados a que todo sea un buen comentario. Yo intento ir un poquito más allá y habrá personas que les guste, otras no. Yo suelo hacer unas preguntas incómodas, pero ya depende del artista cómo las responda y, claro, con Josimar hay ese tema, pero es parte de mi trabajo. Pero también me pongo del otro lado y de cierta forma entiendo su posición, pero en este día yo no lo interrumpí para nada.

Le preguntaste si se le habían subido los humos y él dijo que no, pero ¿cuál es tu percepción?

Creo que eso les pasa mucho a los artistas jóvenes, a mucha gente que empieza también. Cuando viene el éxito de golpe, estalla y de pronto empiezas a gozar de esa fama que no la gozabas antes. Yo sí siento que hay una especie de alza que muchos no son conscientes en el momento, pero con el transcurrir de los años, la vida misma hace que madures y pises tierra.

¿Crees que eso ha pasado con Josimar?

No es solo el caso de Josimar, me ha pasado con muchas agrupaciones cumbiamberas que cuando recién empiezan te piden que promociones su canción, que los lleves a tus eventos. Después cuando se volvían famosos los llamábamos para un evento y no nos contestaban, estaban ocupados, ya no iban a ciertos lugares, querían otro tipo de escenarios. Siempre pasa, luego vienen cosas como la pandemia y hace que todos aterricen nuevamente. Así es la vida, una especie de subida y bajada.





