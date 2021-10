Janick Maceta dijo que cerrará una etapa cuando este domingo entregue su corona de ‘Miss Perú’ y trabajará de la mano con la nueva reina. Además, asegura que seguirá siendo la voz de las mujeres y niños que sufren de violencia.

“El entregar mi corona no significa que voy a dejar de trabajar por mi país, no significa tampoco que dejaré de lado esa responsabilidad que yo siento por hacer escuchar esa voz de tantos niños que sufren de violencia en nuestro país. Seguiré trabajando continuamente, seguiré aportando mi granito de arena para ver al Perú salir adelante”, dijo la ‘Miss Perú Universo 2021′ quien este domingo entregará la corona.

La también modelo, señaló que trabajará al lado de la nueva reina y la apoyará en todo lo que necesite.

“Es un momento muy emotivo para mí, es una etapa que yo cierro. Sé que la persona, que la reina que continúe mi trabajo lo hará con todo el amor y cariño y yo la guiaré en este proceso porque será la primera vez que una reina trabaje al lado de la otra, para ser la mejor versión de ella misma y también para apoyarla en todo lo que necesite y seguir obteniendo los resultados que queremos para nuestro país. Creo que tengo bastante que aportar, bastante por lo que seguir luchando y no pararé hasta conseguir varias metas que tengo planeadas y seguir trabajando para apoyar a mujeres y niños que son víctimas de la violencia”, afirmó.

Janick Maceta también se refirió a las cualidades que debe tener la próxima ‘Miss Perú.

LEE TAMBIÉN : La ‘Uchulú’ desfiló frente a Janick Maceta con el traje típico de la reina peruana en el Miss Universo

“La reina que sea electa va a tener una responsabilidad muy grande. No solo llevar la banda, no solo representarnos de la mejor manera sino ser la voz de muchas personas que siguen su ejemplo. Yo lo que estoy buscando de mi sucesora es una mujer fuerte, una líder que sepa tener sus ideas claras, que sepa exponerlas y también que use su voz, sus plataformas de manera positiva”, finalizó.

'La Miss Peru', Janick Maceta, entregará este domingo su corona a su sucesora

Janick Maceta se emocionó al recordar su infancia, en inauguración de loza deportiva

Janick Maceta regresó a San Juan de Lurigancho, donde vivió en su infancia, para la inauguración de una loza deportiva y recordó que le gustaba jugar al fútbol, además, compartió un momento con los niños que participaron en esta inauguración. La representante de la belleza peruana contó que era arquera en su visita al populoso distrito.

La Miss Perú brindó declaraciones para la Municipalidad de Lima, en las que recordó su etapa de infancia y su pasión por el fútbol: “Jugaba afuera de la casa de mis abuelitos, nos juntábamos con todos los niños. Yo era arquera por mi tamaño y agilidad, empece a jugar a los cinco años”, recordó.

Agregó que practicó este deporte hasta que terminó la secundaria. “Yo vivía por el paradero 5 de la avenida Canto Grande y hasta antes de competir (en el Miss Universo) regresaba a visitar mis abuelitos”, relató y recordó que su abuelito, quien tenía diabetes, falleció por no encontrar una cama UCI.