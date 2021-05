Janick Maceta señaló en una reciente entrevista que estaba satisfecha con su desempeño en el Miss Universo 2020, hecho por el que se retiraba definitivamente de los concursos de belleza.

Según contó la modelo, ella se encuentra enfocada en la promoción de su ONG Little Heroes, la cual apoya menores de edad víctimas de violencia sexual, labor que tiene desde hace varios años.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren de violencia sexual”, afirmó a Perú 21.

Del mismo modo, la modelo señaló que dedicó bastantes años de su vida a los concursos de belleza y la gran exposición que tiene ahora la ayudará a trabajar y conseguir más fondos para ayudar.

“He dado todo lo mejor de mí en ese escenario y he logrado hacer historia. Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”, agregó.

Cabe señalar que Maceta del Castillo quedó como segunda finalista del Miss Universo 2020, detrás de Julia Gama - Miss Brasil (primera finalista) y Andrea Meza - Miss México, quien finalmente se llevó la corona del certamen de belleza.

