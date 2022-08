La exMiss Perú, Janick Maceta, afirmó que está feliz y tranquila al lado del actor Andrés Wiese, y ante las críticas que le hiciera hace unas semanas Magaly Medina, señaló que sabe bien quién es la persona que tiene a su lado. Además, comentó detalles de su ingreso a la música con el tema ‘Fiesta’ que grabó junto a Deyvis Orosco y producido por Kayfex.

“El respeto y el amor es lo primordial en una relación, en una pareja, siempre tienen que valorarse. Yo no soy tóxica, no por favor, no reviso celulares... la confianza y el respeto es lo más importante”, comentó Janick respecto a su relación con Andrés Wiese.

Luego, al ser consultada sobre el consejo que le dio Magaly Medina tras conocerse las denuncias públicas contra su pareja, enfatizó: “Eso no tiene nada que ver conmigo, cualquier tipo de comentarios, sugerencias, las tomo de muy buena manera... pero yo sé la persona que tengo a mi lado, estamos felices y tranquilos ”, enfatizó Janick Maceta.

La exMiss Perú debutó como cantante al lado de Deyvis Orosco y el productor Kayfex, con el lanzamiento del tema ‘Fiesta’, enfatizando que Andrés Wiese la apoya mucho en esta nueva etapa y que ambos cuidan mucho su relación amorosa.

“Recibo todo el apoyo de mi familia en esta nueva etapa, así como de mis seres queridos, de mis seguidores, y todos los que me quieren y aprecian. Sin embargo, los detalles de mi relación los guardo en privado y no los voy a comentar”, añadió.

Trío grabó tema y video del tema "Fiesta"

JANICK MACETA SE CONFIESA

¿Incursionarías en la actuación?

Hay que prepararse para actuar, no lo descarto... tengo varios proyectos en mente, pero quiero enfocarme en cosas principales.

¿Cómo ha sido este ingreso a la música?

Estoy feliz con esta experiencia, la música siempre ha sido parte de mí, le tengo un amor grande a la música, me acompaña desde pequeña. Explorar esta nueva etapa me parece interesante, de crecimiento. Es la primera vez que canto y hago una colaboración en una canción, marca el inicio de algo, no es que vaya a tener una carrera como solista, pero sí me gustaría involucrarme en todo ese proceso de la música.

¿Qué géneros de música te gustan?

El jazz, el Blues, la cumbia... algo peculiar es que cuando vivía en Estados Unidos y el hecho de escuchar cumbia y música peruana, me hacía extrañar a mi país, de conectarme con el Perú. Por eso, parte de mi playlist tiene música de Los Mirlos, Grupo Néctar, Armonía 10.

