Janick Maceta dejó en alto el nombre del Perú al participar en el Miss Universo 2021, donde quedó en tercer lugar detrás de la concursante de México, quien se coronó como la reina, y la de Brasil. Sin embargo, pocos recuerdan que la guapa ingeniera de sonido también pasó por el popular reality Esto es Guerra.

Amor y Fuego emitió un reportaje donde recordaron su estancia en el programa de competencia de América Televisión en 2018. Allí protagonizó fuertes enfrentamientos con Alessandra Bonelli, a quien incluso humilló por ser una ‘simple candidata’ a un certamen de belleza.

“No soporto que me envidies que yo sí fui Miss en un concurso internacional y tú una simple candidata”, dijo Janick Maceta hace tres años. “Aquí no me vengas a llorar, no te quejes, crece, madura y después hablamos. Y ya deja de ser picona y deja tu showcito que yo no voy a contribuir con eso”, agregó en aquella oportunidad.

Ahora, tras alcalzar la gloria en el Miss Universo 2021, Janick Maceta aseguró que tenía un guion dentro de Esto es Guerra, que le proporcionaba la producción del programa. “Sabes exactamente cómo funciona por dentro, hay un guion, hay productores, hay un equipo detrás. Cada programa tiene su formato y yo cumplí con una responsabilidad, yo cumplí con un trabajo”, dijo en declaraciones al espacio de Rodrigo González.

Asimismo, agregó que las ‘cuentas no se pagan solas’. “Fue una oportunidad y ok, hay temporada baja en Nueva York...”, dijo sobre la decisión que tomó al participar en EEG.

