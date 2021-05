Janick Maceta se conmovió al recordar a su abuelito fallecido hace solo algunos meses. Nuestra reina de belleza recordó que buscó una cama UCI para su ‘Papito Víctor’; pero no la pudo encontrar. “Traté de mover mar cielo y tierra.... No encontramos una cama UCI”, relató en una entrevista con la Chola Chabuca.

Janick le brindó una emotiva entrevista en El Reventonazo, donde aseguró que ‘todavía le duele’ la partida de su abuelito fallecido el pasado 25 de febrero.

“Él es mi ángel, falleció el 25 de febrero y yo tenía seguir con mis presentaciones antes del Miss Universo. Le pedía fuerza a Dios, que me ayude”, manifestó y recordó que heredó el sentido del humor de su abuelo.

TROME | Janick Maceta recordó a su abuelito fallecido (El Reventonazo)

Agregó que su abuelo sufrió un abandono del sistema de salud, como muchas familias. “Él era una persona diabética y no pudo acceder a una cama (UCI) a pesar que traté mover, mar, cielo y tierra”, relató

Debido a ala pandemia, Janick no tuvo la oportunidad de despedirse de su abuelo como lo hubiese querido hacer. “Le diría que lo amo con todo mi corazón, es mi ángel que me cuida y me protege”; agregó.

JANICK MACETA Y SU DIVERTIDO ENCUENTRO CON SUS ‘CLONES’

En su visita al Reventonazo, Janick Maceta también tuvo un divertido encuentro con sus ‘clones’, entre ellos La Uchulú, que hasta vistió su traje con alas.

Durante esta imitación, La Uchulú ensayó algunos pasos del pegajoso tema ‘No sé' de Explosión de Iquitos, arrancando más de una carcajada a nuestra reina Janick Maceta.

