Janick Maceta regresó a San Juan de Lurigancho, donde vivió en su infancia, para la inauguración de una loza deportiva y recordó que le gustaba jugar al fútbol, además, compartió un momento con los niños que participaron en esta inauguración. La representante de la belleza peruana contó que era arquera en su visita al populoso distrito.

MÁS INFORMACIÓN: JANECK MACETA SE CONMOVIÓ AL RECORDAR A SU ABUELITO FALLECIDO

La Miss Perú brindó declaraciones para la Municipalidad de Lima, en las que recordó su etapa de infancia y su pasión por el fútbol: “Jugaba afuera de la casa de mis abuelitos, nos juntábamos con todos los niños. Yo era arquera por mi tamaño y agilidad, empece a jugar a los cinco años”, recordó.

Agregó que practicó este deporte hasta que terminó la secundaria. “Yo vivía por el paradero 5 de la avenida Canto Grande y hasta antes de competir (en el Miss Universo) regresaba a visitar mis abuelitos”, relató y recordó que su abuelito, quien tenía diabetes, falleció por no encontrar una cama UCI.

TROME | Janick Maceta visitó San Juan de Lurigancho (Facebook Jorge Muñoz)

Janick llegó hasta el asentamiento humano ‘Proyecto Integral Chavín de Huantar’, acompañada por el alcalde de Lima Jorge Muñoz, la organizadora de eventos de belleza Jessica Newton y personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

MÁS INFORMACIÓN: LA UCHULÚ DESFILÓ A JANICK MACETA CON EL TRAJE TÍPICO DE LA REINA DE BELLEZA

JANICK TIENE UNA CONEXIÓN MUY PROFUNDA CON SAN JUAN DE LURIGANCHO

Janick Maceta también recordó que conoce la realidad de San Juan de Lurigancho e incluso hasta a subido a jugar a los ceros de la zona, además, afirmó tener un compromiso muy grande con los peruanos y sobretodo con los vecinos del distrito.

“Tengo una conexión muy profunda con el distrito. También he tenido amigos que han ido a los colegios (de la zona), he ido a jugar con ellos a los cerros he bajado también de ahí. Sé exactamente lo que están pasando y me duele en el corazón que a veces los olvidamos”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: