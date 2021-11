A los tres años, la casa se conmocionó. La pequeña no aparecía por ningún lado. Después de una búsqueda incansable, la encontraron rodeada de gatos ‘techeros’ y jugando tranquilamente, mientras los felinos la observaban atentamente. Ese día la rebautizaron como ‘La Gata’ y desde entonces todos la miraron con atención. Janick Maceta es una ‘Miss Perú’ que fue finalista en ‘Miss Universo’ y, pese a ese logro, parece haber discutido con la vanidad. Jurado de ‘Yo Soy: Grandes Batallas Internacional’, rompe con los esquemas de cualquier reina de belleza. Lea y sorpréndase.

¿Despiertas, te miras al espejo y dices: ¿'Qué rica soy’?

No, imposible.

¿Siempre sales ‘producida’ a la calle?

Cuando estoy haciendo mis cosas parezco un niño por mi forma de vestir.

Y cuando toca ir al mercado, ¿se imaginan que eres una ‘Miss’?

No, ja, ja, ja. Se sorprenden por mi sencillez.

¿O sea, tú misma haces tus compras?

Las hago en el Mercado N° 2 de Surquillo.

El N° 1 es bravo, está cerca de una ‘cachina’...

Sí, he paseado por allí, hay cosas bonitas.

¿Cocinas?

Aprendí a la fuerza. Cuando me independicé y vivía en Estados Unidos, extrañaba la comida peruana y empecé a preparar.

Janick Maceta: “Soy del paradero 10 de Canto Grande y compro en el mercado N°2 de Surquillo” | (Foto: Allengino Quintana)

¿El mejor plato que nace de tu sazón?

Seco de carne.

¿Conquistas a un galán con la comida?

Si invito a alguien mando a comprar.

¿Tienes ‘calle’?

Tssss, obvio, ja, ja.

¿Cuál es tu barrio?

Paradero 10 de Canto Grande, San Juan de Lurigancho. Hasta ahora voy, mi familia por parte de mi papá vive allá.

Provocarás un ‘terremoto’ al llegar...

Mis vecinos lo ven con naturalidad, me han visto crecer, cuando voy a la tienda sí me preguntan cómo me va.

¿Qué recuerdas de tus tiempos en el distrito?

Jugaba fútbol y era arquera.

¿De verdad?

Por la talla, porque todos eran hombres.

¿Te trataban con delicadeza?

Mi primo me metía unos ‘cañonazos’...

En tu zona todos bailan bien la salsa.

Es cierto, pero yo no.

¿Qué haces en una fiesta?

Converso.

Se acerca un chico y te invita a la pista, ¿cuál es tu excusa?

Estoy en una llamada telefónica.

¿Estado civil?

Sola.

¿El hombre que pega, cambia?

No ama.

¿Y el infiel?

Quien está realmente enamorado, te respeta.

¿Te atrae un chico de buen humor?

Sí, porque soy de meter ‘chacota’.

¿A quién descartas?

A un ‘mudo’.

¿Otro?

Los egocéntricos que solo hablan de ellos.

¿Un tercero?

Esos que empiezan a citar frases que yo también leo.

Janick Maceta: “Soy del paradero 10 de Canto Grande y compro en el mercado N°2 de Surquillo” | (Foto: Allengino Quintana)

¿Cuentas ‘chistes’?

Cuando hablo soy un chiste.

Eres hija de policía, ¿ofreciste alguna coima por infringir una regla de tránsito?

Si lo hago, mi papá y mi tío me ‘matan’.

¿Te han pedido billete?

No, pero te aseguro que ven mi apellido, que es muy reconocido en la fuerza policial, y me dicen que siga.

MÁS CONFESIONES DE JANICK MACETA

¿Cuántos pares de zapatillas tienes?

Soy imagen de la marca ‘Puma’ y por eso tengo varios.

¿Tacos?

Solo tres de competencia y poquitos para vestidos.

¿Modelo?

No, ingeniera de sonido.

¿Tu último dolor?

Eliminar a un participante del programa.

¿En serio?

Por mí que pasen todos, pero no se puede.

¿Tanto te incomoda hacerlo?

Por supuesto, cuando entre dos concursantes debo decidir que uno siga, siento que es injusto cuando dieron todo y trabajaron al máximo para continuar.

Eres una reina singular, hay algunas que parecen más frívolas...

Todas mis amigas del certamen de belleza son activistas y apoyan una causa.

Muchas gracias por estas confesiones...

Un gran abrazo a los lectores y no se olviden de vernos por Latina.

Con la sonrisa dibujada en el rostro, una de las mujeres más bellas del planeta nos dejó la lección de la humildad. Quizá por ello está donde está, así como lo afirmó el genial literato ruso León Tolstói: ‘No hay grandeza donde no haya sencillez, bondad y verdad…’.