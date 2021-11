La ex Miss Perú Janick Maceta es el nuevo jurado de ‘Yo Soy Internacional’, que se estrena este jueves 18 a las 8:30 de la noche por Latina, y afirmó que demostrará que es más que una cara bonita.

¿Cómo te animaste a ser jurado de Yo Soy Internacional?

Es un reto completamente diferente. Me pareció muy interesante el hecho de que piensen en mí y apuestan no solamente por el hecho de que he sido Miss Perú sino que ellos ven mi carrera, cosa que pocas personas lo sabían o pocas personas le daban importancia. Todo el mundo me veía como la modelo o la Miss Perú, pero nadie se fijaba que soy la ingeniera de sonido, que tengo una disquera, que trabajo con artistas, que tengo una ONG, cosas que recién lo están descubriendo y yo feliz que las descubran.

Te vas a quedar en Perú...

Las labores como Miss Perú se quedan con la reina electa. Yo tenía la ONG incluso el Miss Perú me ayudó a llegar a más departamentos de nuestro país y sacarlo adelante. Entonces, esa es mi responsabilidad y yo seguiré trabajando por los niños. Por ahora me quedo acá.

Janick te vamos a ver en una nueva faceta, vas a demostrar que eres más que una cara bonita.

Exacto, exacto...

Mucha gente te encasilla.

Creo que las personas que están en el medio no ven más allá de una cara bonita, la ropa o la apariencia. El hecho de que nosotras podamos mostrarnos tal como somos, las cualidades, las carreras que tenemos y entonces no solo rompes un estigma sino que también motivas a más niñas a seguir carreras que estén relacionadas a la ciencia, a la política, carreras que nosotros las vemos para hombres, pero también pueden ser para mujeres.

En tu carrera hay muchos hombres. ¿Te has sentido discriminada por ser mujer?

La verdad no. Tuve la suerte de trabajar con personas que tenían la mentalidad súper abierta. Obviamente que sí hay momentos que se sorprendían porque es una carrera que demanda muchísimo tiempo, toma muchas horas el producir un disco, dormía tres horas cada día, trabajaba constantemente y las personas no me juzgaban por ser mujer sino que ellos veían las cualidades que yo tenía y lo que podía aportar.

Hablando de otro tema, Jessica Newton fue criticada por sacar a varias participantes del Miss Perú por no respetar las reglas...

La tarea de ser Miss Perú es un trabajo constante, es una responsabilidad. Yo recibo la corona y digo que asumía ese reto con mucha responsabilidad y compromiso porque una reina es la representación en el extranjero de su país, yo lo que hice fue mostrar lo más hermoso del Perú al mundo.

Elenco de 'Yo Soy Internacional' que se estrena este jueves a las 8:30 de la noche por Latina

Sacrificaste durante tu reinado muchas cosas a nivel personal.

Claro, sacrifiqué casi todo por ese reinado. Yo puse mi vida en pausa en Nueva York, me quedé en Perú completamente, ahorré también por mucho tiempo para poder mantenerme acá y empecé a trabajar.

Tú que eres amiga de Jessica, pero se le ha criticado por el ostentoso baby shower de su hija Cassandra y mostrar los lujosos regalos.

Cassandra está feliz con el bebé, Jessica también. Yo estoy emocionadísima, creo que voy a ser la tía más chocha del planeta. Yo me enteré justo en la final de Miss Universo que estaba embarazada, me quedé en shock, dejé a un lado la parte que había clasificado para mí fue más importante la noticia. A ese bebé lo esperan con tanta ilusión y amor, que solo tengo comentarios positivos y mucho amor para darle cuando venga al mundo.

YO SOY INTERNACIONAL

Latina estrena este jueves 18, a las 8:30 de la noche, Yo Soy Internacional y en esta ocasión el jurado está conformado por Jorge Henderson, Katia Palma, Janick Maceta y Mauri Stern.

El programa bajo la conducción de Cristian Rivero enfrentará a los mejores imitadores del Perú con sus retadores de diferentes países.

“Queríamos darle una vuelta de tuerca al programa para que Yo Soy soga potenciándose y en una reunión salió la idea de hacerlo internacional. Es la primera vez que vamos a traer a los mejores imitadores de Sudamérica, son 20 imitadores que vienen a este escenario y vamos a sacar de su zona de confort a nuestro talento de Yo Soy. Vamos a enfrentarlos con los mejores de otros países y eso va a estar bien”, dijo Rivero.