El actor Jason Day, después de dos años de estar fuera del Perú, llegó al avant premiere de la película ‘Larga distancia’, que se desarrolló la noche del miércoles en San Isidro, y narró que está trabajando en España, en la serie ‘El inmortal’ basada en la historia criminal de la banda ‘Los Miamis’ que en los años 90 operó en la Península Ibérica.

“Estoy en España la mitad de mi tiempo trabajando en una serie potente que me ha removido las entrañas y bueno ocurrió (la propuesta de trabajo) en medio de la peor parte de la pandemia, entonces me llenó de esperanza para decir que el mundo no se ha acabado, pues pensaba que me iba a dedicar a otra cosa, pero aquí sigo de pie, invicto. No me ha tocado el Covid todavía. Seguimos contando historias, haciendo lo que me gusta y viniendo a una premiere de una película peruana que me da muchísima alegría, porque es la clara señal de que estamos volviendo a una nueva forma de normalidad distinta, pero es fundamental que volvamos al cine y nos reencontremos”, precisó

¿De qué trata esta potente serie?

‘El Inmortal’ es una serie producida por Movistar, en Latinoamérica la vamos a ver por HBO, es una serie basada en hechos reales, es un drama criminal que narra la historia de la banda más violenta que hubo en España que se llamaba ‘Los Miamis’. Una serie hecha con un alto calibre, con un elenco potente donde tengo la inmensa suerte de ser el único latino en medio de tanto actores españoles y prometo que he hecho todo lo posible por dejar el nombre de nuestro país en alto, cada día del rodaje.

Podrías describir un poquito tu personaje

Es pronto para hablar de la serie , pero mi personaje es un mexicano y es muy interesante, es harto dramático de principio a fin. Esta temporada tiene 8 capítulos, en los dos primeros van a conocer un personaje distinto al que aparece en los dos últimos, lo que hace que el viaje del personaje sea mucho más interesante y muy estimulante. Yo he querido ser siempre un actor que trabaja en el mundo e hice todo lo posible por no someterme a las fronteras y los acentos o formas de verse, y tuve la fortuna de hacerlo. Además, veo hoy con mucho entusiasmo que muchos actores de mi generación, incluso menores, que están atreviéndose a conseguir un futuro en otras latitudes, creo que hay que perder el miedo a la frontera y a cambio recibir lo que viene de afuera. Somos un mundo globalizado.

Claro, justo acaba de rodarse aquí parte de la tercera temporada de ‘La reina del sur’ con Kate del Castillo y actores peruanos como Mayella Lloclla han participado...

Sí, también Jesús Alzamora, Emmanuel Soriano y me alegra saber que los peruanos estamos apareciendo, siempre con profesionalismo y dando lo mejor, en el exterior.