BUEN VIAJE. El hijo mayor de Javier Carmona, Tadeo, utilizó sus redes sociales para desearle un buen viaje a su padre quien falleció tras dos años de permanecer en estado vegetativo. El joven, quien se desempeña en el rubro audiovisual, publicó unas fotos del cielo para expresar sus sentimientos sobre la partida del gerente televisivo.

“Él me enseñó que al caerse hay que levantarse, sacudirse y siempre enseñar los dientes sin dolor”, menciona la letra de la canción que le dedica Tadeo a su padre. La publicación en Instagram alcanza los 800 me gusta. Los seguidores y amigos del fotógrafo le escriben sus condolencias.

Javier Carmona, actual esposo de Tula Rodríguez, murió la mañana de este miércoles. Hace unas semanas, la conductora estuvo en Estás en Todas y recordó los duros momentos por los que pasó al tener que lidiar con esta penosa situación. Contó que siempre le decía a modo de broma que su rostro era el último que vería antes de morir y así se cumplió, pues fue ella la única que estuvo con él antes de ‘desconectarse de este mundo’ hace un par de años.

Asimismo, narró los momentos que pasó cuando lo acompañó en la ambulancia y en la sala de urgencias de la clínica en agosto de 2018, y que él no quiso ir directamente a un centro médico a pesar que se sentía mal porque quería estar con su familia.

“Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica porque él no estaba bien. En la ruta, cuando estaba en la ambulancia, me contaba lo que había pasado y yo le dije ‘pero hubieras ido y me hubieras llamado’. Estaba sintiéndose mal y él decía ‘es que sin ustedes yo no podía hacer nada’. Entonces eso es el matrimonio, hasta sus últimos alientos nos fue a buscar”, contó Tula Rodríguez.

Javier Carmona en una de sus últimas apariciones en público: "Tula es una gran madre y mujer"