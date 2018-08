Juan ‘Chiquito’ Flores se solidarizó con Tula Rodríguez, al saber que su esposo Javier Carmona sufrió un infarto y continúa hospitalizado en Incor.

“Lamentablemente, nadie está libre de nada. No conozco al señor, pero imagino que es una buena persona. No le deseo el mal a nadie y espero que se recupere pronto. Somos seres humanos y estamos expuestos a cualquier enfermedad. Le brindo mi apoyo (a Tula), sé que no quiere hablar de mí, pero le doy mi respaldo”, sostuvo Chiquito Flores.

Asimismo, el exfutbolista señaló que continúa soltero. “Estoy tranquilo, porque tener novia es complicado”, indicó Juan 'Chiquito' Flores.

