Javier Carmona: Su hijo Tadeo sufrió el robo de sus equipos y encima ladrones le desmantela el auto | VIDEO | FOTOS

El hijo de Javier Carmona, el esposo de Tula Rodríguez que se encuentra internado tras ser sometido a una delicada operación al corazón, sufrió otro duro golpe hoy luego que unos sujetos le robaran sus costosos equipos de video (cámaras, trípodes, laptops, etc) que tenía dentro de su auto, que también desmantelaron al punto de llevarse hasta las mangueras y la batería de la unidad.



Tadeo Carmona, que trabaja como director y editor de cine, denunció el hecho a través de su cuenta de Instagram, donde se mostró preocupado e indignado por la forma en la que han actuado los delincuentes y cometieron el robo en solo 20 minutos.



Según contó el hijo de Javier Carmona, él dejó su auto estacionado en la avenida La Paz, en Miraflores e ingresó a un lugar a realizar un pequeño trabajo. Tadeo Carmona aseguró que solo demoró 20 minutos en salir, pero cuando lo hizo, grande fue su sorpresa al encontrar su vehículo con las puertas abiertas y si no se llevaron las llantas es porque a los ladrones no les quedó tiempo para hacerlo.

"Quiero que vean lo que me acabo de pasar y la verdad no se lo deseo a nadie. La Carmoneta sufrió un robo. Me robaron todo, los airbags, el timón, la caja de direcciones, el tablero", dice en sus videos de sus historias de Instagram.



"Lo que más me da pena es que mis equipos de cámaras estaban aquí adentro y se lo llevaron", lamenta Tadeo Carmona, quien siguió describiendo cómo le desmantelaron el auto.



Tadeo Carmona pidió ayuda a sus seguidores para poder encontrar sus equipos que para él son muy valiosos, pues son sus herramientas de trabajo y por ello también hizo un llamado a la Policía para que agarren a los malhechores.

Tadeo Carmona había estado desconectado en las últimas semanas debido a la enfermedad de su padre, quien aún se encuentra delicado por sus intervenciones al corazón y que ha mantenido en vilo a toda la familia Carmona Rodríguez.