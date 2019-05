Así reacciona el hijo de Javier Carmona cuando le dicen que trabaje y no dependa del dinero de su padre

La disputa legal entre Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona por la administración de los bienes del exproductor aún está en marcha. La conductora de En Boca de Todos pidió dejar atrás este proceso y pensar en el bienestar y tranquilidad de todos.

Además, Tula Rodríguez exigió a los medios que este tema legal quede en la reserva de su vida privada pues considera que es algo delicado que afecta a su hija de 10 años. Ante esto, Magaly Medina, quien difundió la disputa entre familias, le recordó que, como figura pública, su vida no se escapa de los escándalos.

Quien también ha vivido las consecuencias de que este delicado tema se destape son los hijos de Javier Carmona. Específicamente Tadeo, recibió comentarios de sus seguidores en redes sociales sobre el enfrentamiento legal con Tula Rodríguez.

A través de su cuenta Instagram, el hijo de Javier Carmona recibió muestras de apoyo en este difícil momento que atraviesa no solo con la esposa de su padre, sino también con el estado de salud de su progenitor.

Sin embargo, una usuaria en Instagram le reprochó que dependa de la plata de Javier Carmona en lugar de trabajar para sostenerse con su propio dinero. "¿Acaso son mancos que tanto depende de su padre? ¡Trabajen niños! Que para pedir plata sí son buenos"

Ante este mensaje, Tadeo Carmona no se quedó callado y respondió así: "¡Das risa! Como si no trabajara. Seguro tú no trabajas y pides plata, lo que uno dice es lo que tiene dentro", acompañando el mensaje con un emoticon de popó marrón.