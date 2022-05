El nombre de Javier Carmona ha vuelto a sonar muy fuerte en la farándula local luego que Tula Rodríguez y sus hijastros se encuentren enfrentados por la herencia que se ha dejado. Sin embargo, la familia también ha compartido momentos de felicidad, como lo explica, en una íntima entrevista, Tadeo, el hijo mayor del fallecido gerente.

En declaraciones para el Grupo El Comercio, Tadeo Carmona abrió su corazón y contó una íntima anécdota con su padre Javier: el día en que se tatuaron la palabra “familia” para recordar siempre sus orígenes.

“Mi origen está acá en ‘familia’, este fue mi primer tatuaje y yo cuando me quería tatuar, no sabía cómo decirle a mi papá, no sabía si me iba a dejar o no y se me ocurrió, qué mejor idea de enorgullecerlo con un tatuaje. Le dije ‘papá, me quiero tatuar’, me dijo ‘ni fregando’. Le dije que me quería tatuar ‘familia’ y me dijo ‘nos tatuamos juntos’ y nos fuimos a tatuar juntos ”, dijo.

El hijastro de Tula Rodríguez reflejó el respeto que tiene por su familia y por todo lo que se le ha inculcado a lo largo de los años, gracias a su mentor, su padre Javier Carmona.

“ El origen es lo que yo soy, mi origen, mi papá, toda mi sangre, mis genes, mis ganas de salir adelante es lo que yo soy. Si no sabes de dónde vienes, ¿cómo vas a saber hacia dónde vas? Eso te lo define tu familia, cultura y educación... Cuando tenía el tatuaje nuevecito, mi papá también, mi hermano también, nos tomamos una foto con todos mis tíos”, contó.

TULA ENFRENTADA A HIJOS DE JAVIER CARMONA

Los hijos de Javier Carmona con Paola Bisso, Tadeo y Lucas, emitieron un comunicado en contra de Tula Rodríguez al acusarla de dilatar el proceso para que se repartan los bienes de la herencia que dejó su padre.

“ No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello se requiere no solamente voluntad , sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el respeto de todos. Informamos que nuestro difunto padre Javier Carmona contrajo matrimonio con separación de bienes y por sucesión intestada”, indica el documento, leído por Medina.