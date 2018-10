Después de haber estado ausente varios días del programa 'En Boca de Todos', Tula Rodríguez regresó con las pilas recargadas tras irse de viaje con su hija Valentina a Ica. La conductora y esposa de Javier Carmona agradeció a Maju Mantilla por haberla apoyado.

"Me fui unos días, estuve con mi hija, pendiente de algunos temas en la casa. Ya estoy por aquí, regresando nuevamente y Majito se ha ido esta semana. Así es que eso es lo bueno de tener compañeros, que nos podemos apoyar", declaró Tula Rodríguez a América Espectáculos.

La conductora de En Boca de Todos contó que se tomó varios días libres para estar con su hija y poder relajarse, tras pasar momentos de tensión con la situación actual de Javier Carmona, quien continúa internado por sufrir un ataque al corazón.

"Mira, ehm (...) No es fácil, pero tengo que estar bien porque mi hija me necesita. Entonces no me puedo quebrar. Así es que por eso era importante para ella poder salir, desconectarse, por eso nos fuimos a Ica, a la piscina, a que ella tome sol, a encontrarnos, a hablar de la situación", dijo Tula Rodríguez.

Pese a que dijo que no podía quebrarse por el bien de su hija, la conductora no pudo respirar profundo cada vez que hablaba de la salud de su esposo Javier Carmona. Tula Rodríguez desea estar pronto con toda su pareja reunida.

"Yo voy a estar bien el día que pase todo, que ya estemos juntos todos en la casa. Pero bueno así pasa y Dios pone pruebas y él tiene control y nada es casualidad y todo viene para bien. Esto (mi trabajo) me desconecta y me hace muy bien trabajar", finalizó Tula Rodríguez.