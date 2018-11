No puede evitar llorar. Tula Rodríguez se quebró al hablar de su matrimonio con Javier Carmona, quien continúa en estado delicado tras haber sufrido un paro cardíaco. La conductora de 'En Boca de Todos' manifestó que, pese a todo lo sufrido en los últimos días, volvería a casarse.

"Volvería a casarme, pasaría por todo igual. Hemos aprendido juntos, nos hemos conocido, hemos pasado momentos duros, hemos sabido salir adelante. Él siempre pendiente de nosotras. Me muero por él, lo amo tanto. No veo el momento que ya esté con nosotras", declaró Tula Rodríguez visiblemente emocionada.

Además, la conductora de En Boca de Todos indicó que, pese a que el matrimonio no es fácil, Javier Carmona la hizo muy feliz. Por eso, Tula Rodríguez espera su pronta mejoría para estar nuevamente juntos con su hija Valentina.

"El matrimonio no es fácil. Pero es hermoso. Me volvería a casar. Tiene sus momentos buenos y malos. Pero si hiciera un balance de 11 años, mi marido me ha hecho feliz. Una de las cosas que hablábamos era que él me decía que lo mejor que le había pasado era que yo sea la mamá de Valentina", puntualizó Tula Rodríguez.